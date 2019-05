Vino, da domani Cantine aperte: in Abruzzo 41 punti di degustazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Abruzzo non solo visite guidate fra botti e barrique, con canonica sacca e degustazione al calice, ma anche trekking, uscite in mountain bike, assaggi di annate storiche, concerti, mostre d’arte, cene firmate da grandi chef. Sono 41 le cantine vitivinicole abruzzesi dislocate tra le province di Pescara, Chieti e Teramo che hanno deciso anche quest'anno di aprire le porte ai tanti visitatori di Cantine Aperte, la manifestazione ideata dal Movimento Turismo del Vino e in programma domani e domenica in tutta Italia. Con all’attivo 27 edizioni nazionali e oltre un milione di partecipanti, la manifestazione ha ancora molto da dire ai tanti winelovers pronti a trascorrere l’ultimo il fine settimana di maggio fra calici e vigne.«Cantine Aperte è arrivata in Italia a produrre un fatturato di oltre 3 miliardi di euro con grandi prospettive di crescita, in un 2019 che ha visto l’approvazione definitiva della normativa sull'Enoturismo – ha detto ieri nel corso della presentazione alla stampa Nicola D'Auria, nelle duplice veste di presidente nazionale e regionale del Movimento Turismo del Vino - Sempre di quest’anno è la partnership con ENIT che ha portato tutti gli eventi dell’associazione ad ottenere il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per il Turismo e quindi del Ministero delle Politiche Agricole e del Turismo». Anche per l’edizione 2019 di Cantine Aperte non mancherà l'impegno benefico delle aziende vinicole abruzzesi visto che il ricavato della vendita dei calici e delle sacche ufficiali che verrà devoluto ad AIL (associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi), Alba Autismo e Autismo Abruzzo.«Cantine aperte si può considerare la festa del nostro ambasciatore nel mondo che è il Montepulciano d'Abruzzo – ha aggiunto l’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente - Un'autentica eccellenza che da anni veicola l’immagine della regione e, al tempo stesso, muove tutta un'economia legata proprio al turismo del vino». Un'occasione imperdibile, dunque, per conoscere storie, territorio e vignaioli d’Abruzzo “in un appuntamento di riferimento nel panorama turistico regionale con un costante aumento annuale del numero dei winelovers partecipanti” come ha detto la vice presidente regionale di Mtv Stefania Bosco. Info www.movimentoturismovinoabruzzo.it