Vendemmia, in Abruzzo si annuncia un'annata straordinaria

La vendemmia inè già arrivata a buon punto e tanti produttori si dicono assolutamente soddisfatti della qualità dellecon un’annata di Pecorino che si annuncia straordinaria.Negli ultimi anni, grazie anche all’approvazione del Decreto Enoturismo è stato finalmente normato l’aspetto della «» diventata nel frattempo un vero e proprio fenomeno sociale sopratutto per le famiglie che trovano di grande interesse far trascorrere ai figli una giornata all’insegna della conoscenza delle tradizioni e contadine ma anche dell’apprendimento di rudimenti delle tecniche enologiche e agronomiche che interessano la vita di una cantina.«L’Abruzzo, grazie all’impegno dei vignaioli del, è stata una delle regioni di riferimento per questa attività didattica con centinaia di famiglie che nell’ultimo lustro si sono recate in cantina partecipando a delle entusiasmanti domeniche esperienziali dove alla raccolta e alla successiva pigiatura dei grappoli divengono quasi sempre abbinati ricche colazioni e pranzi contadini, nonché il famoso “sdjiuno” abruzzese, l’impegnativa merenda di mezza mattinata». Sostiene Nicola D’Auria il Presidente del Movimento Turismo del Vino.Anche quest’anno, nonostante le note condizioni di distanziamento fisico e non solo, il programma elle“Cantine Aperte in Vendemmia”si presenta di grande interesse abbracciando tutte e tre le province enologicamente più rappresentative della nostra regione.Si comincia domani a Lanciano, in provincia di Chieti, dalla giovane cantinache dopo aver organizzato per tutta l’estate suggestivi aperitivi nei vigneti, si cimenterà anche nella vendemmia per grandi e piccini. Domenica 4 Ottobre la giornata con più ricca con l’ormai famosa vendemmia delOrtona, il doppio appuntamento a Collecorvino in provincia di Pescara dove anche quest’anno organizzeranno l’evento siaTenuta del Priore che lacantina Contesa, e infine la “new-entry” della manifestazioneimmersa con i suoi vigneti nelle splendide colline di Atri, in provincia di Teramo. Infine domenica 11 Ottobrebis a Collecorvino pere giornata di vendemmia didattica anche da San Lorenzo a Castilenti, dove promettono una giornata bella e interessante come quella che ogni anno organizzano per le cantine aperte di Maggio.