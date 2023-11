Vede i finanzieri e cerca di fuggire: bloccato. Aveva un chilo di cocaina

Finisce in manette un giovane pescarese trovato in possesso di un panetto di 1 kg di cocaina. L’arresto dopo aver tentato la fuga in auto per eludere i controlli economici del territorio dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, in azione nell’ambito del piano d’azione “Drug market” contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha provato a dileguarsi, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento.

Durante le perquisizioni personali e dell’autovettura, il giovane, visibilmente agitato, ha cercato anche di disfarsi della droga, senza riuscirci. La cocaina, che allo spaccio costa tra gli 80 e i 98 euro al grammo, avrebbe potuto fruttare, sul mercato, sino ad oltre 100 mila euro di proventi illeciti.

Sarà importante stabilire ora la provenienza, perchè un chilo di cocaina non è facile da reperire e certi carichi possono essere movimentati solo dalla malavita organizzata.

I militari hanno rinvenuto anche 26 mila euro in contanti, presumibilmente introiti dell’attività di smercio del narcotico, immediatamente sottoposti a sequestro assieme alla droga.

Tratto in arresto, il giovane pusher è stato condotto presso la Casa Circondariale di Teramo “Castrogno” e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Detenzione illecita di droga ai fini di spaccio il reato contestato.