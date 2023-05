Uccise la moglie malata, lo psichiatra in Tribunale: «Disse di averlo fatto per pietà»

Non voleva che la moglie soffrisse a causa delle malattie e per questo la colpì alla testa con una pesante statuetta in pietra. Era il 29 maggio del 2020 quando a Penne si verificò il fatto: ieri in Corte d'Assise a Chieti il processo a carico di Gino Mazzini, 81 anni da compiere, accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti della coniuge, Maria Cretarola, si è praticamente svolto in una sola udienza e con un solo testimone.

La difesa, con l'avvocato Antonio Di Blasio, d'accordo il pm Gabriella De Lucia, ha chiesto di acquisire i verbali di sommarie informazioni resi durante le indagini, e le annotazioni di Pg: dunque niente testimoni da sentire in udienza, con la sola esclusione degli atti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio. È stato dunque sentito lo psichiatra Maurizio Cupillari, che visitò Mazzini mentre questi era ricoverato nel servizio di Psichiatria dell'ospedale di Pescara, poco tempo dopo il fatto. Mazzini viveva in una situazione quasi simbiotica con la Cretarola (la sua seconda moglie) che aveva avuto una serie di malattie e che lui assisteva personalmente. Durante il Covid erano stati ricoverati entrambi per tre mesi all'ospedale di Penne. Poi qualcosa era scattato nella mente dell'anziano.

«Mi dichiarò chiaramente - ha detto ieri Cupillari in aula - che non tollerava che la moglie soffrisse a causa di queste malattie e per questo aveva compiuto il gesto di cui parliamo nell'attuale procedimento».

E ancora: «Voleva andare a trovare la moglie per scusarsi con lei, ma ovviamente non era stato possibile». Secondo lo psichiatra la capacità di intendere di Mazzini era piena mentre era scemata quella di volere ma non fino ad arrivare a un vizio totale ed capace al momento del fatto di partecipare al processo. Mazzini aveva vissuto a Milano dove era titolare di un bar, ed aveva sofferto di stati di depressione parecchi anni prima, era stato seguito da una specialista di Milano, successivamente aveva continuato a seguire una terapia.

Da un precedente matrimonio l'uomo aveva avuto due figli, al momento di andare in pensione si era trasferito a Penne. La difesa ha sempre puntato sulla perizia psichiatrica ma soprattutto a dimostrare che le cause della morte della donna sono legate a patologie pregresse e non alle lesioni riportate nell'aggressione ad opera del marito. La Corte d'Assise, presidente Guido Campli, giudice a latere Maurizio Sacco, ieri ha dichiarato chiusa l'istruttoria ed ha fissato l'udienza per la discussione al prossimo 27 settembre.