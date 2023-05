Ubriaco, minaccia i carabinieri con un lanciafiamme artigianale: arrestato

Spara con un rudimentale lanciafiamme contro i carabinieri e i passanti che rientravano a casa. Momenti di tensione a Lecce dei Marsi dove uno straniero (M.A.), del posto, ha lanciato bottiglie vuote sulla via e poi ha infiammato dello spray per allontanare i carabinieri intervenuti per ristabilire una cornice di sicurezza tra la gente che, inerme, assisteva allo spettacolo.

L'altra notte, i carabinieri della stazione di Gioia dei Marsi sono intervenuti lungo Corso Italia del vicino paese di Lecce per fermare l'ira di un 40enne straniero, che, in preda agli effetti dell'alcol, stava creando serio pericolo alle persone presenti in centro prima di rincasare. All'arrivo dei militari, supportati dai colleghi del comando stazione di Collarmele, l'uomo, invece di calmarsi, nel tentativo di eludere il controllo, ha reagito minacciosamente allontanando i carabinieri con un rudimentale lanciafiamme improvvisato con un accendino e spray di profumo.

«Andate via altrimenti vi do fuoco», gridava l'uomo all'indirizzo dei militari.

I componenti delle pattuglie sono riusciti ad evitare il pericolo e a sopraffare gli atteggiamenti violenti e minacciosi del 40enne bloccandolo a terra, senza che nessuno potesse farsi male. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale. Il procuratore di Avezzano, ricevuti gli atti circa l'operato dei militari dell'Arma, ha disposto i domiciliari del 40enne in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip presso il tribunale di Avezzano che si terrà domani mattina. Lo straniero già da alcuni anni in Italia lavora come bracciante agricolo nella Piana del Fucino.