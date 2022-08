Tragedia sulla Maiella: muore un escursionista di 62 anni

Tragedia in montagna, questa mattina sulla Maiella, un escursionista 62enne di Sulmona è stato colto da improvviso malore mentre saliva verso il monte Amaro e poco dopo è morto. E’ successo in località Fonte Romana (L'Aquila). L’uomo aveva deciso di fare con un amico un’escursione. Ma improvvisamente si è accasciato a terra.

Subito l’amico ha allertato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna: è decollato l’elisoccorso con a bordo i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Contemporaneamente è partita anche una squadra di terra del Soccorso Alpino della stazione di Sulmona. Purtroppo però il medico dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso del l’escursionista. Ad ucciderlo molto probabilmente un infarto fulminante. Sono arrivati sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.