Scrive messaggi alla sorella e si toglie la vita padre di 58 anni

Mercoledì 25 Agosto 2021, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 21:27

Tragedia nel pomeriggio a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Un operaio di 58anni scrive alcuni messaggi su Whastapp alla sorella e si impicca. Il fatto è successo oggi pomeriggio verso le 16.30. L’uomo, stando a quando si apprende, stava attraversando un momento difficile: si stava separando dalla moglie e non riusciva a superare questo dramma personale. Ad allertare i carabinieri è stata la sorella, che vive ad Ancona nella Marche, preoccupata per i messaggi confusi ed allarmanti che aveva ricevuto. Sul posto una pattuglia di carabinieri e un’ambulanza del 118. Visto che le porte erano chiuse i militari chiamano in supporto i vigili del fuoco. I pompieri, una volta aperto il portone principale, hanno trovato l’uomo impiccato nel salone. Il decesso risalirebbe verso l’ora di pranzo, pochi minuti dopo l’invio dei messaggi. Il pm di turno ha fatto trasportatore il corpo dell’uomo all’obitorio dell’ospedale di Sant’Omero. Dopo l’ispezione cadaverica ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma e la sepoltura. Il 58enne lascia due figlie adulte che vivono con i propri compagni e l’ex moglie.