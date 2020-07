L'opera di Banksy rubata al Bataclan sarà esposta a Palazzo Farnese il 14 luglio, festa nazionale francese

Il Banksy rubato al Bataclan di Parigi e ritrovato in Abruzzo sarà esposto a Palazzo Farnese, a Roma, in occasione della festa nazionale francese, il 14 luglio. Poi sarà riconsegnato alla Francia. Lo rende noto l'ambasciata di Francia in Italia. L'opera dello street artist inglese, raffigurante la «ragazza triste», dipinta sulla porta dell'uscita di emergenza del Bataclan in omaggio alle vittime delle stragi terroristiche di Parigi, era stata rimossa e rubata nel gennaio 2019. È stata ritrovata in Italia lo scorso 10 giugno a Sant'Omero, piccolo paese in provincia di Teramo, dopo un'attività di cooperazione giudiziaria e di polizia. Considerato il pregio dell'opera, dal punto di vista artistico, economico e simbolico, la custodia è stata affidata alla specializzazione del Comando Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona.



Come annunciato dal Messaggero gioni fa, la porta dipinta del Bataclan sarà restituita alla Francia nel giorno di festa nazionale. Il dipinto, prima di essere riconsegnata alle autorità francesi, sarà presentata nel Salone

d'Ercole di Palazzo Farnese, martedì 14 luglio alle 15 dall'ambasciatore Christian Masset , alla presenza del procuratore capo dell'Aquila Michele Renzo, del sostituto David Mancini, che ha coordinato e diretto le attività investigative, del tenente colonnello Emanuele Mazzotta, del comando dei Carabinieri di Alba Adriatica, e

del generale Roberto Riccardi, del comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

