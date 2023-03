L'attaccante all'arbitra: «Il mio gol è da annullare». Applausi dal pubblico

TERAMO - Un gesto di fair play, come spesso non si vede sui campi di calcio. Protagonista Gianluca De Sanctis, attaccante del Varano, frazione della città di Teramo, squadra capolista del girone D di Prima Categoria. Domenica scorsa, in occasione della sfida contro il Santa Croce e con il Varano già in vantaggio 1-0, De Sanctis raccoglie un cross e tira verso la porta. Il pallone, dopo aver toccato un compagno di squadra, sembra oltrepassare la linea, tanto che l'arbitro Elena Bomba assegna la rete agli ospiti. È l'attaccante a segnalare l'errore al direttore di gara, ammettendo che la sfera non avesse superato la linea di porta. L'arbitro, forse anche un po' sorpresa dall'onestà del giocatore (tanto da fargli poi i complimenti), ci pensa un po' ed alla fine torna sui suoi passi, annullando la rete al Varano. In un mondo in cui, purtroppo, non si racconta spesso di tali episodi, il 31enne ex Avezzano e Torrese, originario di Campli, si è reso protagonista in positivo di un bel gesto. «Mi è venuto spontaneo, non era facile accorgersi che la palla non avesse superato la linea di porta - ha raccontato l'attaccante - Il direttore di gara mi ha ringraziato sia sul momento sia dopo la partita, così come il pubblico ha applaudito dopo aver compreso cosa avevo fatto. In realtà non mi sembra nulla di straordinario, dovrebbe essere la normalità». Il Varano è primo in classifica con quattordici punti di vantaggio sulla seconda: è solo questione di tempo prima di poter festeggiare il salto in Promozione. La sportività di De Sanctis assume ulteriore rilievo anche per il fatto che l'attaccante è capocannoniere del girone con 15 gol, insieme con l'amico e testimone di nozze Gianluca Pigliacelli del Lions Villa. «Non mi andava di far pensare che potessimo voler rubare una partita», ha concluso. Per la cronaca la sfida è terminata poi 4-0 a favore del Varano sul campo del Santa Croce che ha apprezzato la sportività del 31enne. A. Cant.