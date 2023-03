Schianto in scooter, accertamento di morte per Mattia: donerà gli organi

Questa mattina alle 10 è iniziato l’accertamento di morte del 35enne Mattia Di Giovanni, di Campli, coinvolto lunedì scorso in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Cavuccio, frazione tra Teramo e Torricella Sicura. L'operaio edile, in sella a uno scooter, si è schiantato contro un'auto guidata da un veterinario. L'impatto è stato violentissimo, il 35enne nell'impatto ha perso una gamba e per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. La procedura di accertamento della morte terminerà alle 16. La famiglia del 35enne ha manifestato la volontà a donare gli organi. «Seguirà una valutazione multidisciplinare di idoneità con il Centro nazionale trapianti e quello regionale. Presumibilmente in nottata si chiarirà il quadro per un’eventuale donazione» dice una nota della Asl.