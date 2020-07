Il corpo di una donna di mezza età, priva di documenti, è stato trovato ai piedi del ponte San Gabriele a Teramo. A scoprire il cadavere sono stati degli operai che lavorano al cantierie per il restyling dell'infrastruttura. Si pensa che la morte risalga a questa notte o nell'immediata mattina di oggi. Oscura la dinamica del fatto, indagano i carabinieri.



Secondo i primi accertamenti la vittima avrebbe 55 anni, residente ed era residente a Colleatterrato. Potrebbe trattarsi di un suicidio. Sul posto i soccorsi, che si sono rivelati inutili perché la donna era già deceduta.



Secondo quanto si è appreso. La donna si sarebbe lanciata dal ponte stanotte dopo essere arrivata sul posto con la sua auto e averla parcheggiata nei pressi dell'hotel Michelangelo. Non era sposta e non aveva figli. Sul posto c'è il pubblico ministero Davide Rosati per le indagini del caso.