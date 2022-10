Invasione di formiche a scuola: chiuso per disinfestazione

Invasione di formiche a scuola: il plesso viene chiuso. Accade in località Villa Vomano, a Teramo, nella elementare “De Nardis” che questa mattina resterà chiusa per permettere i lavori di sanificazione. Nell’ordinanza da parte del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto si legge come la chiusura sia stata disposta per «interventi urgenti di disinfestazione per la presenza di formiche». Ieri mattina c’era stato il sopralluogo dei tecnici del Comune nel plesso facente parte dell’Istituto Comprensivo Teramo 5 e, dopo un colloquio con la preside Maria Letizia Fatigati, si è deciso di procedere con la chiusura. Il formicaio avrebbe avuto origine dagli infissi in legno, uno tra questi in particolare. «La scuola si trova a ridosso di un’ampia area verde – ha spiegato la dirigente Fatigati -. Abbiamo deciso di chiudere la scuola proprio per permettere che vengano messe in atto tutto le procedure più consone per l’eliminazione degli insetti e per la relativa sanificazione degli ambienti». Le lezioni dovrebbero riprendere lunedì 17 ottobre, dato che comunque il plesso il sabato rimane chiuso.

La nota del Comune spiega che «il vigile ecologico ha effettuato un sopralluogo presso l’edificio dell’Istituito Comprensivo Falcone Borsellino di Villa Vomano, dove, su segnalazione della referente scolastica di plesso, ha riscontrato una nidificazione eccezionale di formiche che, dall’esterno del fabbricato si sono poi diffuse in prossimità delle finestre di due aule e sulle pareti perimetrali dello stesso. Il vigile ecologico ha ritenuto necessario procedere a una disinfestazione generale del’intero plesso scolastico, alla quale si provvederà oggi. Vista la chiusura della scuola che, si protrarrà - come da orario settimanale - per le giornate di sabato e domenica, si coglierà l’occasione per realizzare altri minori interventi di cura dell’area dell’edificio. Si tratta di una situazione eccezionale, che si presenta sia per la particolare conformazione dell’edificio sia per le inconsuete e particolari condizioni climatiche attuali e che verrà superata nella forma più opportuna consentendo alla scuola di interrompere per un solo giorno le attività didattiche e riprenderle regolarmente nella giornata di lunedì prossimo».