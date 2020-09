Un pensionato di 76 anni è deceduto questa mattina all'ospedale di Teramo. Era affetto da Covid-19 e da altre gravi patologie che avevano minato la sua salute. Si tratta del primo decesso correlato al coronavirus in Abruzzo dopo un mese e mezzo senza morti. L'anziano era stato ricovertao due giorni fa dopo un peggioramento all'ospedale Mazzini di Teramo: è morto questa mattina, nonostante tutte le cure cui è stato sottoposto.

Covid, bambino di un anno contagiato in Marsica: era tornato con i genitori dalle vacanze in Sardegna



Da giorni il numero dei pazienti deceduti era fermo a 472. L'ultimo era stato registrato in 28 luglio. Ieri in Abruzzo risultavano 44 pazienti ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), altri 535 in isolamento domiciliare, mentr il numero di dimessi o guariti era di 2.964. E test effettuati ben 175.854 dallì'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 579, molto sono giovani e giovanissimi, ci sono anche diversi bambini positivi.

