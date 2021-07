Domenica 4 Luglio 2021, 10:05

In provincia di Teramo spaventano le 13 persone che hanno contratto la variante Delta (ex Indiana) del Covid. Un primo focolaio si sarebbe sviluppato tra i giovani – fanno sapere dalla Asl - durante un apericena con musica in uno locale della movida giuliese. Quindi, sarebbe partito da qualcuno al ritorno da un viaggio all’estero. E i ragazzi ignari di essere stati contagiati, ma che presi dal momento si sono dimenticati del distanziamento sociale e della mascherina, hanno trasmesso la variante anche ai loro famigliari (due nuclei nell’entroterra teramano). Un secondo focolaio Delta si sarebbe sviluppato tra i dipendenti di una struttura turistica sulla costa. In tutti e quatto i casi la situazione sembrerebbe sotto controllo.



Da domani sarà possibili vaccinarsi contro il Covid-19 anche nelle farmacie della provincia di Teramo. A dare la loro disponibilità ne sono state 44. Ma la lista nei prossimi giorni potrebbe aumentare. Le prenotazioni sono gestite direttamente dalle farmacie, attraverso il telefono o posta elettronica. Le somministrazioni eseguite vengono poi inserite sulla piattaforma delle Poste. Il piano è stato messo a punto il 14 giugno scorso al termine di più riunioni convocate dall’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, alle quale hanno partecipato, il referente regionale per la campagna vaccinale e direttori sanitari delle Asl, Maurizio Brucchi, il direttore del Dipartimento di sanità, Claudio D’Amario, la dirigente del Servizio farmaceutico, Stefania Melena e le associazioni dei farmacisti. Le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, hanno mandato un loro dipendente o più dipendenti a un corso di formazione specifica.