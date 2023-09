Tremila in piazza per Venditti e De Gregori: grande musica e locali pieni

Piazza Martiri a Teramo si conferma area di grandi eventi. Il concerto del duo Francesco De Gregori e Antonello Venditti è stato un grande successo.

Due ore mezza di musica in cui i due cantautori hanno mandato in estasi i fan teramani e non solo con i loro classici. Puntuali come un orologio svizzero, l'ingresso altisonante sul maestoso palco sulle note di “Così parlò Zarathustra” e poi l'attacco con i brani più famosi, fino ai strepitosi bis di “Roma Capoccia” e “Ricordati di Me”. Tremila gli spettatori presenti ma tanti i fan senza biglietto, rimasti fuori, nell'area esterna ad ascoltare i due cantautori Un sabato sera con una città viva come non si vedeva da anni. Locali pieni di giovani, adulti e famiglie che hanno riempito le strade della città.