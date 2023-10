Tenta di corrompere i carabinieri offrendo una bottiglia di champagne: denunciato 19enne

I Carabinieri di Penne hanno denunciata un pescarese un diciannovenne con precedenti di polizia.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno trovato, nei pressi del suo veicolo, il ragazzo che alla vista dei militari assumeva un atteggiamento sospetto. L’evidente stato di agitazione, insofferente al controllo, spingeva i militari ad approfondire le attività ed a procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Sul mezzo i militari trovavano due pregiatissime bottiglie di champagne, per la precisione del “Dom Perignon Rose Vintage” del 1982, del valore di mercato che oscilla tra i 900 ed i 1300 euro ciascuna.

Il ragazzo, che non riusciva a giustificare la lecita provenienza delle costose bottiglie, accampando scuse diverse su come fosse riuscito a procurarle, nell’estremo tentativo di far desistere i militari dall’approfondire la vicenda, con grande spavalderia offriva una bottiglia all’equipaggio, chiedendolo esplicitamente ai militari affinché i controlli venissero interrotti.

La maldestra richiesta faceva in modo che realmente i militari prendessero entrambe le bottiglie, ma per sottoporle a sequestro penale, alla luce delle risultanze rilevate nel corso del controllo e per le responsabilità emerse sul conto del giovane.