Cercatore di funghi scomparso da due giorni: trovato morto dal figlio. Fatale per Gustavo un malore

Trovato morto il cercatore di funghi, Gustavo Rossi, 75 anni, scomparso da due giorni da Taglicozzo dove vive con la famiglia. Il corpo, rivenuto dal figlio, era in località Colli di Monte Bove, ai margini di una radura, nei pressi di Marsia di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. L’uomo che si era allontanato per una passeggiata in montagna e da due giorni era scomparso. Il decesso è stato attribuito a un malore.

opo due giorni di ricerche, alle 14,30 di oggi i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo riverso a terra del 75enne, a circa un chilometro dal punto in cui era stata trovata l’auto con la quale aveva raggiunto il luogo. Alle operazioni di ricerca, attivate dalla Prefettura dell'Aquila dopo la segnalazione di scomparsa, hanno partecipato oltre ai vigili del fuoco, presenti sul posto con un posto di comando avanzato, fotoelettrica, Tas (topografia applicata al soccorso), Sapr (sistemi aeronautici a pilotaggio remoto) e cinofili, anche i carabinieri di Tagliacozzo, Soccorso alpino guardia di finanza e volontari della Protezione civile.



«Mi giunge notizia che purtroppo Gustavo Rossi, di 75 anni, smarritosi ieri nei boschi di Marsia, è stato ritrovato privo di vita dal figlio che incessantemente lo ha cercato insieme alle unità specializzate dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Protezione Civile, unitamente ad alcuni volontari che sono giunti sul posto per dare un aiuto - scrive su Fb il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio - Tutti abbiamo sperato in un epilogo felice della vicenda. A tutte le persone coinvolte nelle ricerche va il ringraziamento e il plauso della Comunità di Tagliacozzo. L’Amministrazione comunale ed io siamo vicini alla consorte, ai figli e a tutti i parenti in questo momento di dolore».