Lotteria “Vincicasa”, 500mila euro a Sulmona. «Non è una schedina molto giocata»

A Sulmona vinti 500mila euro nel gioco Sisal del “Vincicasa”, una schedina a tastiera con la quale lo scommettitore con soli 2 euro di spesa ha centrato i cinque numeri vincenti (5-20-27-28-31) su quaranta. Una probabilità di vincita pari a 1 su 658.008 possibilità. La schedina è stata giocata il primo aprile nella centrale ricevitoria Cavallo in corso Ovidio, di fronte all’acquedotto medievale. Una zona di passaggio non solo per sulmonesi, ma anche per turisti: il proprietario della ricevitoria non è in grado di dire per questo chi l’abbia giocata, anzi, a dire il vero, la comunicazione della vincita è arrivata solo ieri. «Certo non è una schedina molto giocata – racconta il gestore – ma non so proprio dire chi l’abbia compilata, né quando l’abbia giocata. Finora nessuno ha chiamato o è passato per ringraziare». La vincita è stata però formalmente registrata dalla Sisal e consiste in un premio in denaro di 200mila euro da incassare subito, più 300mila euro che dovranno essere spesi dal fortunato scommettitore in una o più case sul territorio nazionale. Il vincitore avrà due anni di tempo per fare il suo shopping immobiliare e la riscossione del “contante” dovrà avvenire direttamente negli uffici di Milano o Roma. Il premio aggiudicato a Sulmona è il massimo previsto (si vince anche con 4, 3 o 2 numeri indovinati) ed è il quinto che questo concorso dà in Abruzzo dall’inizio delle scommesse. Finora in Italia sono state vinte con questo gioco 191 case, compresa quella dell’agenzia di Sulmona. Se il fortunato scommettitore deciderà di fare il suo investimento in città, Sulmona avrà vinto due volte. A dicembre scorso era stata registrata un’altra vincita da mezzo milione in città.