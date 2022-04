Simona Molinari, a Colacchi presentazione del nuovo album

L'AQUILA «La cosa che mi piace dì più di "Lei balla sola" è che in questa lei ognuno può metterci qualcosa o qualcuno: la vita, la libertà, la femminilità, la filosofia, oppure una senzatetto, una vagabonda o se stesso. La verità è che ognuno dì noi è in viaggio, ognuno ha un suo personale sguardo sul mondo. Insomma, ognuno di noi balla solo, proprio come Sofia». A scriverlo è la bella e talentuosa Simona Molinari in relazione al singolo uscito l'8 marzo scorso.

Oggi esce ufficialmente il suo nuovo album Petali e Simona omaggerà i suoi fedelissimi e numerosissimi fan, martedì prossimo, 5 aprile alle 17.30, con uno speciale "Firmacopie" nella storica libreria indipendente aquilana Colacchi.

Napoletana di nascita, classe 1983, cantautrice e compositrice prevalentemente legata al jazz e allo swing, cresciuta all'Aquila, Simona si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto a soli otto anni, fino a raggiungere il diploma al conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila, gavetta nei pianobar, premi, riconoscimenti, collaborazioni sia nel Jazz-pop che in campo teatrale. Debutta in Rai al Festival di Sanremo Giovani nel 2009 con il brano "Egocentrica" e ritornerà a cantare sullo stesso palco nel 2013, in coppia con il cantante internazionale Peter Cincotti con il brano "La Felicità" che viene certificato disco d'oro.

Uno stile unico e personale quello di Simona, ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali: Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.



Nel corso della sua carriera la Molinari ha inoltre portato i suoi spettacoli nei teatri e nei jazz club più importanti d'Italia e del mondo come il Blue Note di New York, Teatro Estrada di Mosca, Blue Note di Tokyo, Grappa's Cellar di Hong Kong, Brown Sugar di Shanghai, e ancora altri club e teatri a Pechino, Macao, Toronto, Montreal.

Petali è il suo sesto album e a distanza di otto anni dall'ultimo la Molinari torna con un progetto maturo nato in studio insieme a Fabio Ilacqua, cantautore italiano che ha collaborato come autore con interpreti del calibro di Mina, Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Red Canzian, Paola Turci, Marco Mengoni; Ilacqua oltre a firmare alcuni brani del disco è anche arrangiatore e produttore.

Sabrina Giangrande