Si impicca dopo la morte del marito: «Senza di te non vivo, vengo ad abbracciarti nell'aldilà»

Una vedova, T.C. di 65 anni, aveva perso il marito da poco più di un anno: si è tolta la vita nella sua abitazione nella frazione di Cologna Paese. Il dramma è accaduto giovedì sera verso le 20. A trovare la donna è stata la sorella che, chiamandola più volte al telefono e non ricevendo risposta, preoccupata è andata a vedere cosa fosse successo: l’ha trovata impiccata nella sua camera da letto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato una lunga, straziante, lettera: «Mi manchi tantissimo. Senza di te, la vita non ha più nessun senso, vengo a riabbracciarti nell’aldilà». Poi si è scusata con i famigliari. T.C. era molto conosciuta in tutta la provincia di Teramo. È stata per anni una dirigente ed è andata in pensione lo scorso gennaio.

La donna non ha mai superato la morte del marito, colpito da una grave malattia che l’ha portato via il 5 agosto del 2022, pochi giorni dopo la diagnosi della patologia. Chi li conosceva bene, racconta che i due vivevano in simbiosi e che la donna non era mai riuscita ad accettate questo grave lutto. La 65enne era anche molto attiva politicamente.