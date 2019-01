Serie C, nuovo socio per il Teramo: ecco Di Matteo

TERAMO Nuovo socio per la Teramo Calcio. Dopo la richiesta d'aiuto avanzata dal presidente Luciano Campitelli tramite Il Messaggero, il massimo dirigente biancorosso avrebbe trovato l'accordo con Nicola Di Matteo, ex presidente del Mantova ed ex direttore generale del Santarcangelo per avere quel supporto che la società necessitava per guardare con più ottimismo al futuro.



Accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve e che permetterà a Campitelli di mantenere la carica di presidente (e la maggioranza della società), oltre però ad avere contemporaneamente l'appoggio di Di Matteo.



