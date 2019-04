Scompare da casa dopo un litigio, ore di paura per un 50enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 50 anni è scomparso da alcuni giorni, dalla sua abitazione e solo adesso è stata segnalata la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. L'uomo, G.D.B., residente a san Vincenzo Valle Roveto ha fatto perdere le sue tracce alcune sere fa quando, intorno alle 21, è uscito dalla sua abitazione e non ha fatto più ritorno. Da quel momento, come detto, dell’uomo si sono perse le tracce. Il cinquantenne vive con una sorella e con un fratello e sembra che se ne sia andato dopo aver avuto una discussione in famiglia. Sembra che le ricerche non siano state ancora avviate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo anche perché non si esclude che l'uomo si sia allontanato spontaneamente per raggiungere altri luoghi e stare lontano dalla famiglia. Nei prossimi giorni se l'uomo non si farà vivo dovrebbe scattare il programma di ricerche della Prefettura.