Gelosia, schiaffi e tirate di capelli per il bel 70enne: a giudizio compagna ed ex

Due donne, una di 35 anni e l’altra di 55 anni, sono finite a processo per lesioni personali: il motivo del contendere sarebbe stato un uomo di 70 anni, residente a Tagliacozzo, compagno di una ed ex di un'altra delle donne coinvolte nella zuffa.

Le donne si sono picchiate violentemente, schiaffeggiate, accapigliate e prese per il collo davanti all’uomo che ha assistito alla baruffa senza riuscire ad intervenire. Dietro a questa esplosione di violenza, una banale scenata di gelosia.

È successo l’anno passato ma ieri per ricostruire il fatto davanti al Giudice di Pace di Avezzano, Stefano Bona, è stata sentita una delle indagate, assistita dall’avvocato Luca Motta, mentre l’altra sarà interrogata il prossimo mese ed è difesa dall’avvocato Mirco Salvati.

La scintilla che ha innescato il diverbio, poi sfociato nella sua manifestazione più violenta, sembra essere stata una questione sentimentale, innestatasi su una convivenza con il 70enne Il litigio è scoppiato quando la 55enne è entrata nell’abitazione dell’uomo e l’ha trovato in compagnia con ‘altra donna molto più giovane. Dopo un’accesa discussione sono volati schiaffi e le donne si sono anche pesantemente malmenate. Le due sono anche ricorse alle cure mediche, con un referto di pochi giorni di prognosi. Tale da non far scattare, quindi, la denuncia d'ufficio per lesioni.