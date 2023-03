Schiaffi e minacce per i soldi: anziana di 80 anni denuncia il nipote

Ha dovuto denunciare il nipote 30enne che come una furia è arrivato a colpirla con uno schiaffo in faccia. Protagonista di questa ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia è una nonna 80enne che per riuscire a salvarsi dalle continue minacce e richieste di soldi del nipote si è dovuta rivolgere alle forze dell'ordine. È a loro che ha raccontato quanto avrebbe subito in casa, dove il giovane è entrato contro la sua volontà tanto da dover rispondere pure del reato di violazione di domicilio oltre che di maltrattamenti.

I fatti risalgono alla fine del 2021 e il 30enne ora ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, che si svolgerà a maggio. A far scatenare la sua rabbia contro la nonna le continue richieste di soldi che talvolta l'anziana non riusciva a soddisfare. «Voglio i soldi, altrimenti vi ammazzo a tutti, tutta la famiglia», sarebbero state le frasi riferite in casa. Con due episodi in particolare, avvenuti il 18 novembre del 2021 e il 20 dicembre dello stesso anno che adesso gli vengono contestati, durante i quali dopo essere entrato in casa dell'anziana forzano la porta d'ingresso sul retro e trattenendosi contro la volontà dell'80enne, avrebbe capovolto un pesante tavolo con il piano in marmo, gettato a terra il televisore, frantumato il coperchio del piano cottura e bucato la porta del salone. Durante il secondo episodio, dopo aver inveito contro la nonna, le avrebbe dato uno schiaffo in faccia, causandole una contusione dello zigomo sinistro giudicata guaribile in cinque giorni.