Scaglia la bicicletta contro le auto in sosta nel tunnel della Stazione: bloccato

Ha scatenato un putiferio in uno dei tunnel che, alla stazione centrale di Pescara, collegano via Bassani e Pavone con via Enzo Ferrari. E si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine oltre che di un mezzo di soccorso per venire a capo della vicenda. L’uomo infatti aveva visibilmente perso il controllo ed aveva iniziato a danneggiare mezzi e oggetti.

Erano da poco passate le nove di sera quando è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: prima è arrivata una pattuglia dei carabinieri poi, in ausilio, una della squadra volante della questura. Sotto il tunnel l’uomo in evidente stato di alterazione continuava a sbatacchiare una bicicletta contro le pareti del sottopasso e anche contro alcune delle auto in sosta.

I militari si sono trovati in difficoltà anche nello stabilire un contatto con l’uomo.

Così è stata chiamata anche la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I carabinieri e i poliziotti sono riusciti con fatica a far salire l’uomo sull’ambulanza. Ma finalmente sono riuscito a farlo condurre in ospedale. È stato ricoverato in psichiatria dove i medici lo hanno preso in carico e hanno prestato tutte le cure del caso.