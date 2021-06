Iss, l'abruzzese Palamara prima donna a capo di Malattie infettive

Anna Teresa Palamara è il nuovo direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia del dipartimento. Quello di Malattie infettive è il dipartimento in prima linea sul Covid e viene considerato uno tra i più importanti dell'Iss. Riunisce anche l'epidemiologia e la microbiologia. Medico e professore ordinario di Microbiologia presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università La Sapienza di Roma, Palamara, originaria di Guardiagrele (Chieti) è presidente del Collegio dei microbiologi italiani e autrice di più di 160 pubblicazioni scientifiche. Succede a Gianni Rezza, oggi Direttore Generale della Prevenzione al ministero della Salute. Laureata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha già insegnato all'Università di Napoli (Federico II) e a Roma a Tor Vergata.

È stata dal 2013 al 2019 presidente della III Sezione (Prevenzione e Salute Pubblica) del Consiglio Superiore di Sanità e presidente eletto della Società Italiana di Microbiologia (Sim). La promozione della salute pubblica costituisce un denominatore comune di gran parte dei percorsi di studio e di ricerca di Palamara. "Sono onorata di poter svolgere questo incarico in un Istituto di tale autorevolezza e prestigio al fianco del presidente Silvio Brusaferro e al servizio della salute pubblica. Il mio obiettivo - ha commentato - è quello di contribuire ad organizzare un dipartimento che promuova una stretta sinergia tra attività di ricerca e di sanità pubblica e che, facendo rete con le altre eccellenze del Paese, possa offrire conoscenze e competenze aggiornate e consolidate sia per affrontare la 'convivenza quotidiana' con i microrganismi sia per essere pronti a gestire eventuali emergenze come quella che abbiamo vissuto".

