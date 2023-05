San Salvo, incidente tra quattro auto: tra i feriti un bambino di 6 mesi

È di tre feriti (fino a ieri sera nessuno era in pericolo di vita) tra i quali un bambino di soli sei mesi, il bilancio del brutto incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 18,30, nei pressi dello stabilimento Pilkington, situata nella zona industriale di San Salvo. Per cause al vaglio di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato uno scontro che ha coinvolto quattro automobili, tra cui una Fiat Panda grigia, una Punto nera e una Fiat Panda azzurra a bordo della quale viaggiavano due ragazze con un bimbo di sei mesi.

Fortunatamente una pattuglia della polizia locale si trovava a percorrere la provinciale Trignina esattamente nel momento in cui è accaduto l'incidente ed ha quindi potuto allertare immediatamente il 118. Sul posto sono sopraggiunti subito anche i carabinieri. I sanitari hanno in seguito ritenuto necessario far giungere sul luogo dell'incidente due ambulanze per trasportare le due donne ferite all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto, mentre un elisoccorso è stato fatto arrivare per portare il bambino al Santo Spirito di Pescara.

L'eliambulanza è quindi atterrata sulla provinciale Trignina che attraversa la zona industriale di San Salvo.

I sanitari hanno spostato il piccolo dalla Fiat Panda all'elicottero, che è poi decollato in direzione Pescara. Alcuni disagi al traffico si sono verificati durante le operazioni riguardanti i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Adesso sarà compito delle forze dell'ordine capire i motivi dell'incidente e l'esatta dinamica che ha portato a far urtare ben quattro automobili, stabilendo così di chi sia stata la responsabilità dello schianto.