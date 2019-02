Salvini all'Aquila: «So già chi vincerà domenica». Nuova caserma per i vigili del fuoco/Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Il “Nessun dorma” di Puccini risuona a tutto volume nella sala gremita – almeno 3-400 persone – del ristorante Villa Giulia. “All’alba vincerò” accoglie l’ennesima sortita di Matteo Salvini in Abruzzo. E lui, il vice premier, è già proiettato all’alba dell’11 febbraio: «So già come si chiamerà il governatore e so già quale partito del centrodestra prenderà una marea di voti. So già che potrà piovere o nevicare, tantissima gente andrà alle urne». Arriva, Salvini, da un incontro con i vigili del fuoco, «terremotati due volte, da aquilani e da soccorritori»: «Per loro dieci anni di niente, di chiacchere, di burocrazia. Ormai il progetto della caserma è vecchio. I lavori sono partiti questa settimana. E allora un’area del Comune verrà messa a disposizione. La caserma Rossi accoglierà velocemente il nuovo comando. Ci siamo impegnati a trovare più fondi e a ripartire da capo. Con che faccia vanno a parlare agli aquilani e agli abruzzesi quelli che hanno dormito dieci anni. Capisco D’Alfonso che per vergogna è scappato. Ha fatto bene. Noi facciamo il contrario. Ripartiamo da qui, senza promesse, con concretezza».