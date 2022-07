Malore in casa, muore a 74 anni il prof Francesco Savini: grande cordoglio

ROSETO Lutto per la città di Roseto (Teramo): è morto a 74 anni il noto professore Francesco Savini. A ucciderlo un improvviso malore ieri mattina mentre si stava facendo la barba. La moglie ha chiamato immediatamente i soccorsi. Una volta sul posto i sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. A dare la notizia della scomparsa sui social è stato il sindaco Mario Nugnes: «Caro Francesco, vorrei sorridere come in questa foto che ci ritrae, io, tu e Marcello - si legge - in una delle tante cose belle che condividevamo: la squadra amatoriale di calcio, il civismo come fondamento di vita, l’impegno nel sociale e la fede. Vorrei sorridere ma oggi non ci riesco, perché certe volte l’inaspettato rende più grave il peso del dolore. E il dolore oggi è insopportabile. Ti chiedo scusa se per una volta non ci vedo nemmeno quell’insegnamento di cui qualche volta abbiamo parlato. È successo tutto così all’improvviso da negarci anche il tempo di un saluto, ed ora mi restano i tanti messaggi che ci scambiavamo, puntualmente, a ogni mia videoagenda o nelle altre molteplici occasioni in cui siamo stati noi. Mi hai lasciato senza parole, e mi perdonerai se oggi delego al silenzio l’ingrato compito di rappresentare i miei sentimenti nei tuoi confronti». Sotto decine i messaggi di cordoglio.

«Siamo stati colleghi per molti anni e anche amici, non ricordo un tuo gesto che non fosse gentile e disponibile, scherzosamente ti chiamavo “San Francesco” perché, mentre io spesso mi arrabbiavo, tu cercavi di vedere il lato positivo in tutti», scrive la prof Di Francesco. Savini, insegnava economia aziendale al’Itcs Moretti di Roseto. Con la famiglia è stato titolare della famosa Sici Vongole, dando lavoro a decine di persone, sponsor anche del basket e socio fondatore della squadra di calcio amatoriale Antimo Felicioni (suo amico e commercialista di Roseto scomparso anni fa). Lascia la moglie Tiziana, i figli Vincenzo, Nicola, Daniela e Michela. I funerali questa mattina alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Roseto.