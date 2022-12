Rocco Siffredi, dopo le polemiche bagno di folla a teatro

Un teatro gremito, a Ortona, ha accolto con immenso calore l'attore e regista Rocco Siffredi che ha ricevuto ieri pomeriggio, al Teatro Tosti, il Premio 28 dicembre riconoscimento che ormai da 27 anni la città conferisce a un concittadino che ha dato lustro a Ortona e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali. Siffredi, attore e produttore cinematografico di film per adulti e personaggio tv, è arrivato a teatro circondato dai suoi familiari e amici di una vita che ha voluto con sé sul palco mentre riceveva il premio.

A introdurlo un filmato riassuntivo della sua carriera che lo ha visto protagonista con 805 film come attore e 418 come regista. Siffredi ha partecipato ad alcune pubblicità e a produzioni e programmi televisivi quali il Festival di Sanremo con Elio e le storie Tese, come concorrente alla decima edizione dell'Isola dei famosi. «Il premio non è abbinato alla commemorazione dei caduti che si è tenuta in un altro momento della giornata - ha precisato il primo cittadino Leo Castiglione- chi meglio di Rocco porta in giro per il mondo il nome di Ortona? Mettiamo da parte quindi l'essere bigotti e premiamo un cittadino ortonese».

Un legame con Ortona che non si è mai spezzato, un legame forte che Rocco coltiva tornando in città molte volte in incognito. Rocco commosso nel ricevere il premio ha ricordato come uno dei suoi primi film sia stato proprio proiettato al Teatro Tosti all'epoca cinema. «Non è facile accettare chi sceglie di fare la mia vita quindi capisco chi non è riuscito ad accettare questo premio- ha commentato Rocco-non sono venuto a promuovere il porno sia chiaro ma la passione per il proprio lavoro. Ho voluto fare il porno per essere libero e la libertà è un prezzo che ho pagato. Mai avuto pregiudizi verso qualcuno e sono attratto dalle persone strane. Ortona è nel mio cuore, ogni volta che torno mi reco al cimitero a trovare i miei cari e non perdo occasione di incontrare i miei amici. E' vero che ultimamente non vengo molto spesso a Ortona, devo tornare più spesso». È il più bel momento da quando faccio questo lavoro ha concluso l'attore prima dell'immancabile foto di rito con familiari e amici di fronte a una platea entusiasta.