Reddito di cittadinanza, la tessera non funziona e rompe con violenza il vetro: paura alle Poste

Di fronte ai problemi con la tessera per riscuotere il reddito di cittadinanza, è andato su tutte le furie rompendo il vetro che separa gli utenti dal personale. È accaduto nella prima mattinata di ieri all’ufficio postale di Raiano, in provincia dell'Aquila. Un sessantaduenne del posto, si era recato in ufficio per avere spiegazioni sul perché gli fosse stato sospeso il reddito di cittadinanza ma, probabilmente insoddisfatto delle risposte, è andato in escandescenza seminando il panico tra quanti aspettavano il loro turno all’interno dell’ufficio postale. A chiedere l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sulmona è stato il direttore dell’ufficio che non riuscendo a gestire la collera dell’uomo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Così, dopo l’arrivo dei carabinieri, il 62enne è stato trasportato in ospedale dalla Croce Verde di Pratola Peligna per gli accertamenti e le consulenze del caso soprattutto per accertare il suo stato di salute mentale. L’uomo, quindi, si trova in stato di fermo in attesa di ulteriori decisioni da parte del magistrato. I carabinieri, guidati dal capitano Toni Di Giosia, hanno riportato la calma e, dopo aver ascoltato il personale dell’ufficio postale, hanno proceduto a fare una ricognizione dei danni causati dall’uomo.

