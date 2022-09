Ragazzo scompare per tre giorni, ritrovato grazie a Fb: «Volevo stare un po' da solo»

Storia a lieto fine per S. A. il 26enne, originario di Teramo, ma residente a Giulianova da alcuni anni dove vive la nonna, scomparso da tre giorni. «Sto bene. Avevo voglia di staccare la spina, così ho spento il cellulare e sono andato in giro per tutta la provincia» ha risposto S. ai carabinieri che lo stavano cercavano. Poi ha spiegato che è stato a Teramo con l'autobus e che poi è ritornato sulla costa, sempre con un pullman di linea.

A riconoscerlo, dalla sua foto postata sui social dopo la denuncia di scomparsa, una donna che ha subito allertato i soccorsi. Poi il giovane è stato visitato dai sanitari, arrivati sul luogo in ambulanza, e successivamente portato in caserma e sentito dai militari per capire cosa fosse successo. «Io vorrei fare il sacerdote, questa è la mia vocazione, ma sento tensioni in famiglia, così sono andato da mia nonna a Giulianova, per stare un po' con me stesso» avrebbe riferito ai carabinieri che lo hanno trovato davanti alla chiesa di San Pietro al Lido di Giulianova. Poco dopo da Teramo sono arrivati i suoi genitori per abbracciarlo e



L'allerta per le ricerche nell'intero territorio provinciale era scattata ieri mattina, dopo la denuncia dei familiari quando più volte avevano tentato di mettersi in contatto con lui al telefono senza riuscirci. Il giovane, secondo quanto riferito nella denuncia presentata mercoledì mattina dai genitori ai carabinieri, aveva fatto perdere le tracce dalle 19 del giorno precedente. Del caso, come di prassi, si è fatta carico la prefettura coordinando le ricerche, che sono state diramate anche alle forze dell'ordine di altre regioni.

Il ragazzo, a Teramo, da tutti è descritto «colto e molto religioso» e frequenta assiduamente la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. «Siamo riuniti a fare gli esercizi spirituali e preghiamo anche per S. - ha detto il parroco - abbiamo il cuore spezzato e la vicenda ci addolora particolarmente». Poi il ritrovamento, S. sta bene e ha fatto rientro a casa.