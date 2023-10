Raccolta alimentare al supermercato Coop di Scoppito

L'AQUILA Domani, sabato 14 ottobre, i volontari dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità ODV” allestiranno un punto di raccolta alimentare presso il supermercato Coop di Scoppito per questa iniziativa della Sezione soci Coop centro Italia dell’Aquila, volta a raccogliere alimenti da destinare alle famiglie bisognose. “Dona la spesa il tuo aiuto è un bene di prima necessità”.

«Una buona spesa può cambiare il mondo, puoi riempire il tuo carrello di solidarietà, - si legge nel sito dell'associazione - acquista i prodotti di prima necessità e consegnali ai volontari presenti nel tuo punto vendita. Con i soci, le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio possiamo sostenere, insieme, la nostra comunità, con una buona spesa aiutiamo chi ha più bisogno».

I beni di prima necessità richiesti per questa raccolta sono: tonno, carne in scatola, legumi, olio di semi, riso bianco, pasta, zucchero, farina, passata di pomodoro, fette biscottate, latte a lunga conservazione.

“Un piccolo gesto per un grande aiuto”.