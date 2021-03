23 Marzo 2021

Felice e innamorata. E’ così che nei suoi ultimi scatti postati in Rete appare Francesca Martellini, la 24enne di Roseto (Teramo) che domenica notte è stata ritrovata senza vita da due suoi amici in un appartamento a Pineto dove aveva trascorso la serata a cena con loro. Sono i selfie di una ragazza solare che amava divertirsi come tutti i suoi coetanei e stare in compagnia. Per questo sabato sera era uscita di casa truccata e rivestita di tutto punto, per andare a pochi chilometri di distanza a casa di amici per una cena e in questo modo “impedire” al Covid19 di sconvolgere la vita di giovani che vorrebbero solo rimpossessarsi della loro quotidianità.

Ma dopo cena è successo qualcosa di irreparabile per cui adesso la Procura di Teramo sta indagando. Francesca, infatti, all’una di notte è stata ritrovata dagli amici morta nel letto di quella casa dopo essersi andata a sdraiare. Prima, a quanto pare, avrebbe assunto un farmaco, così hanno riferito gli investigatori. Un medicinale che forse la 24enne prendeva regolarmente, prescritto da un medico, questo ancora non si sa. Sicuramente è uno degli elementi di cui dovrà tener conto il consulente che nelle prossime ore farà l’autopsia su incarico della Procura per accertare la causa del decesso. Sono stati proprio i due amici, una ragazza ed un ragazzo, ad accorgersi che Francesca non respirava più.

Già sentiti dagli inquirenti, hanno raccontato che sabato sera la 24enne era andata in camera da letto dopo cena. Intorno all’una, passato ormai del tempo, dopo che Francesca non era più tornata nella stanza dove avevano mangiato tutti insieme, uno di loro è andato a controllare per accertarsi che stesse bene. Ma subito si è accorto che qualcosa non andava e così immediatamente è stato chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari sul posto, però, per la giovane non c’era già più nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione che sono state tentate a lungo.

Sul corpo della ragazza non ci sono segni di violenze. Gli amici hanno raccontato che Francesca, sabato sera, sarebbe rimasta a dormire in quella casa dove, durante la perquisizione dopo l’arrivo dei Carabinieri di Giulianova delegati ora alle indagini, non è stato trovato nulla di compromettente. L’esame irripetibile disposto dalla Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo al momento ancora senza indagati, dovrebbe svolgersi tra oggi e domani. La salma, invece, subito è stata trasferita all’ospedale di Atri a disposizione del magistrato di turno, il pm Silvia Scamurra.