Precipita dal ponte di Salle: muore dopo un volo di 100 metri, era un uomo di 55 anni

La chiamata di allarme è arrivata attorno alle 9 quando è stata notata un'auto parcheggiata sul ponte di Salle, noto come il ponte dei suicidi. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, a Caramanico, in provincia di Pescara, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, postazione medicalizzata di Scafa, soccorso alpino ed elisoccorso per il recupero del corpo di un uomo di 55 anni precipitato e morto sul colpo. Si trarrebbe di un residente di Tollo. Le operazioni di recupero si sono appena concluse .

Il ponte di Salle è alto 101 metri e si trova nel Parco nazionale della Maiella, tra i comuni di Caramanico e Salle, spesso utilizzato anche per fare bungee jumper.