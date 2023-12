Pescara, giocolieri e trampolieri spingono lo shopping di Natale: pienone in centro

Le evoluzioni di trampolieri e giocolieri, spuntati puntuali al tramonto lungo corso Umberto, a Pescara, hanno incantato soprattutto i bambini. Pubblico decisamente più adulto quello richiamato dalle strade degli aperitivi, tra via Firenze e via Battisti, per uno struscio serale particolarmente affollato nella prima domenica di shopping natalizio, con la città addobbata a festa nel cuore del quadrilatero commerciale. È stato, per la verità, un intero week end dedicato alle uscite per le compere, grazie al calendario che ha messo a disposizione di clienti e negozianti un lungo week end di tempo utile. Un ricco programma di eventi allestito dal Comune ha accompagnato il rito dell’accensione delle luminarie e dell’ideale via alla corsa ai regali.

Dopo la serata di venerdì, dedicata quasi esclusivamente all’appuntamento di piazza Salotto, e un sabato più timido, ieri pomeriggio il centro di Pescara ha fatto registrare il primo autentico pienone prefestivo, strappando finalmente sorrisi ai negozianti, dopo un autunno condizionato negativamente dal clima troppo mite per invogliare all’acquisto di cappotti e capi invernali: una falsa partenza che i buoni segnali dell’operazione Natale contribuiranno a lenire, senza purtroppo garantire il pieno recupero di una stagione nata male.

Lo conferma Sandro Acerbo, titolare di Défilé: «Il movimento è iniziato, non c’è dubbio. Si è vista tanta gente in giro con le buste dei negozi durante il week end. Ci conforta, certo, anche se quello che come comparto abbigliamento abbiamo perso all’inizio dell’autunno è perso per sempre. Luminarie, addobbi e spettacoli sono stati indubbiamente un traino; personalmente avrei preferito una migliore distribuzione nell’intera area centrale, ma va bene così».

Non mancano però i mugugni, soprattutto per la presenza dei cantieri, decisamente impattante quello di piazza Sacro cuore, e per l’interruzione della tangenziale che attenua il richiamo di Pescara opera chi arriva da sud. Sul mercatino di corso Umberto i giudizi oscillano fra l’apprezzamento dell’effetto traino e i mugugni per le vetrine impallate sul lato sud. A fine ponte dell’Immacolata è Positivo il bilancio di Carlo Petrore, di G-man: «Abbiamo lavorato, certamente. Si è rivisto movimento e sembra tornare anche la voglia di acquisti. I nostri clienti hanno apprezzato in particolare l’angolo vintage con i capi più iconici delle passate stagioni, un effetto nostalgia che sembra funzionare».