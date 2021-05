Pescara dedica un murale e un evento di qualità a Franco Battiato

Il Consiglio Comunale di Pescara ha votato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Mirko Frattarelli (Lista Sclocco Sindaco) che invita l'Amministrazione Comunale a celebrare la figura e la musica di

Franco Battiato.

La proposta mira all'organizzazione di un evento di qualità non solo per ripercorrere i grandi successi del Maestro Battiato, ma anche per discutere sulla sua geniale figura, che è riuscita a rivoluzionare il panorama della musica italiana. Inoltre l'amministrazione s'impegnerà a prendere la possibilità di realizzare un murale che ritragga il Battiato in uno dei punti più prestigiosi della città.

