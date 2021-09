Martedì 14 Settembre 2021, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Paura la scorsa notte in via del Santuario, a Pescara, per un incendio che ha devastato un edificio. Il fuoco si è sviluppato, intorno alle ore 2, in un negozio di un calzolaio al piano terra.

Per fortuna nessun ferito. Il palazzo di 4 piani, lo spegnimento, è stato evacuato ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare, completamente, le fiamme solo all'alba.