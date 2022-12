Da Belluno all'Aquila, percorre 700 chilometri per incontrare la ragazza conosciuta in chat: arrestato

Da Belluno ha percorso 700 km in una sola notte per incontrare una ragazza di Paganica (L'Aquila) conosciuta in chat, ma all’appuntamento ha trovato gli agenti della Volante. Si tratta di un 50enne (del quale non sono state fornite le generalità), assistito dall’avvocato Fabio Marchetti il quale dopo una serie di contatti nell’agosto scorso, su varie piattaforme social ai quali la giovane aquilana (rappresentata dall’avvocato Sara Cecala) non ha mai risposto in modo da far pensare a un qualche cedimento sentimentale o di un possibile “avventura”, mantenendo un comportamento di semplice amicizia, ha pensato ugualmente di mettersi in auto e compiere il lungo viaggio in una sola notte per conoscerla di persona. La giovane impaurita dell’uomo che a suo dire già la perseguitava e che si era mosso dalla propria residenza senza il proprio consenso, per arrivare in città, ha immediatamente avvertito gli agenti che hanno deciso di portarsi nell’abitazione della parte offesa innanzitutto per tranquillizzarla. Nella circostanza i poliziotti hanno appreso dalla giovane di come l’uomo non avesse più accettato il ruolo di semplice amico, arrivando a compiere delle avances respinte ogni volta dalla parte offesa. Da lì sarebbero partite mail e telefonate anonime fino all’annuncio dell’uomo di raggiungerla in città. Così gli agenti hanno deciso di attendere l’arrivo del molestatore. All’alba di tre giorni fa a Paganica, appuntamento presso un bar al quale lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori. Dopo la convalida è stato trasferito in carcere.