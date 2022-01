Rapina al Bar Otello a Pescara, ferito il titolare

Rapina con aggressione questa mattina presto al Bar Otello in piazza Unione a Pescara. Un uomo è entrato nel locale che si trova di fianco alla sede del Consiglio regionale e ha minacciato il titolare Guido Pettine, intimandogli di consegnare l'incasso. Ne è nata una colluttazione in cui il titolare del bar ha avuto la peggio, riportando ferite da taglio. Si ipotizza sia stato colpito da un fendente di coltello al volto. Il rapinatore si sarebbe fatto consegnare soldi che Pettine aveva in tasca e si sarebbe dileguato. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e sanitari, la vittima è in ospedale ma non sarebbe grave. Indagini della Polizia.