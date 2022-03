Villa Sabucchi, degrado al parco. L'appello di una mamma: «Curate l'area verde dei nostri bambini»

Un albero stradico in via Leopoldo Muzii, la foto è di una mamma che lancia l'allarme per lo stato di abbandono del parco di Villa Sabucchi di Pescara. «Nella zona dove sono i giochi per i bambini più piccoli, quindi molto frequentata da famiglie - dice - ci sono radici che escono fuori da terreno ed è pericoloso per i nostri figli e per noi genitori. Mia figlia di due anni è inciampata su una di queste radici e fortunatamente non si è fatto nulla di grave, ma se fosse caduta su un tronco poteva farsi molto male». L'appello dei genitori al Comune è di sistemare la zona in modo che diventi veramente un bel parco per bambini.