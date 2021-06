La storica Giulia della Polizia al raduno degli Alfisti d'Abruzzo

Domenica scorsa, al primo raduno degli Alfisti d’Abruzzo “Un cuore di emozioni”, a Pescara, è stata accolta con l’entusiasmo e gli onori che merita: parliamo dell’Alfa Romeo Giulia 1.3, mitica vettura della Polizia di Stato nel lontano 1973 con l’allora Corpo delle Guardie di Polizia di Stato. L’auto è ospitata alla Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e viene spesso impiegata in raduni nazionali. In questa occasione è stata guidata dall’assistente capo coordinatore Benedetto Leo e dall’assistente capo coordinatore Alfonso Chiarini, istruttori della Scuola Controllo del Territorio di Pescara, ed ha affascinato grandi e piccoli.