La denuncia: «Io e i miei tre cagnolini assaliti da un molosso, Piperita morsa sul muso»

Alba di paura per una casalinga di Francavilla al Mare ed i suoi tre cani ieri sulla battigia, all’altezza dello stabilimento balneare Mambo. Poco dopo le 6, la donna camminava con i suoi tre jack russel quando è stata inseguita da un cane di grossa taglia, privo di guinzaglio e museruola. Spaventata, la signora si è rifugiata in acqua cercando di sottrarre i suoi cuccioli all’aggressione ma non è riuscita a proteggere la piccola Piperita che è stata morsa sul muso. La proprietaria del terzetto di jack russell, mamma e due figli, racconta dello spavento avuto durante la rituale passeggiata del mattino: «Ho sempre temuto l’attacco di un cane di taglia maggiore - racconta - una specie di incubo che mi portavo dietro da anni, che purtroppo è diventato realtà. Era una specie di pastore tedesco quello alle nostre spalle, non abbaiava, per questo non mi ero accorta che correva verso di noi. Uno dei miei cani si è girato all’improvviso e ho capito quello che stava accadendo, ho tentato di scappare ma lui ci inseguiva, ci siamo rifugiati in acqua, i guinzagli che impugnavo si arrotolavano intorno alle mie gambe, cercavo di tenere lontano il cane tirando calci nella sua direzione ma lui si avvicinava. Ho gridato, in pochi secondi il padrone ha raggiunto l’animale e lo ha portato via ma, nel frattempo, lui aveva dato un morso alla mia Piperita. Per la paura ho avuto un mancamento, ho dovuto sedermi su un pattino e aspettare qualche minuto prima di potermi alzare di nuovo in piedi».



Secondo il racconto della malcapitata, il proprietario del cane non ha chiesto scusa né proferito parola. Lei, sotto choc, non ha avuto la forza di protestare ma lo ha fatto dopo in un post su Facebook: «I cani devono essere tenuti al guinzaglio - commenta la signora - per quanto siano buoni e obbedienti, noi non possiamo sapere cosa scatta, a volte, tra di loro, per provocare una zuffa o un’aggressione come è successo a noi». Piperita ha sul muso il segno del dente del quadrupede, ha perso del sangue ma con gli antibiotici prescritti dal veterinario, guarirà in pochi giorni.