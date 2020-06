© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intera comunità di Cappelle sul Tavo (Pescara) piange, morto martedì sera all’età di 41 anni all’ospedale Cisanello di Pisa, dove era ricoverato per una brutta malattia. L’uomo lascia la mogliee la figlioletta Alessia, oltre ai genitori, storico vigili urbano del paese ora in pensione. Andrea, che lavorava comealla Dhl, era conosciuto da tutti a Cappelle. Sino ad un paio d’anni fa, aveva gestito anche il bar che si trova proprio sulla piazza principale. Era fra i più attivi partecipanti al famoso, la tradizionale festa che ogni anno si tiene in paese il giorno di ferragosto, richiamando turisti da ogni parte dell’Abruzzo. Il 41enne era infatti uno dei ballerini del Palio.Oggi pomeriggio il feretro rientrerà ine domani, alle 16, sono previsti i funerali nella chiesa di Santa Maria Lauretana di. «Se ne è andato un nostro giovane concittadino, - ha scritto sul suo profilo facebook il presidente del consiglio comunale,-, un ragazzo che ho visto crescere, un giovane forte e un gran lavoratore. Ha combattuto con una brutta malattia e non ce l’ha fatta. Se ne è andato Andrea. Noi pregheremo per te».