Orsa uccisa, avvistati i cuccioli di Amarena: mangiano bacche e giocano prima del letargo

I giovani orsi, figli di Amarena si muovono liberi, in un’area molto vasta guidati dal loro istinto ora che la mamma non c'è più. Si alimentano di frutta, bacche e carcasse. Giocano e si nascondono. Sono attività tutte vitali importanti, in questo periodo della loro esistenza. Almeno per l’autunno. I piccoli sarebbero stati avvistati nelle ore notturne e di prima mattina, anche da alcune persone. A riferirlo è l’ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che smentisce le notizie sulla loro presunta morte. Come tutti gli orsi, anche i cuccioli di Amarena, in inverno, dovrebbero andare in ibernazione. Chiaramente dipenderà dalle condizioni climatiche.

Se la stagione rimarrà mite, i due orsacchiotti, potrebbero restare attivi fino all’arrivo della neve e delle temperature fredde. Per il Parco, se tutto sarà andato per il meglio, i giovani orsi troveranno un posto a loro comodo ed entreranno in tana, in maniera istintiva.