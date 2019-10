Il “sì” al tramonto di Stefania e Maria Claudia Il vice sindaco: celebriamo il diritto all’amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città scrive una pagina nuova e importante di pari opportunità. Ieri pomeriggio, nel Loggiato “Riccardo Cerulli” al Belvedere di Giulianova, Stefania Persiani e Maria Claudia Cordaro, rispettivamente di Giulianova e di Jesi, si sono unite civilmente in matrimonio, officiato dalla vice sindaco ed assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani. Le due spose sono arrivate insieme in piazza, accolte dall’affetto di amici e familiari, avvolte in lunghi abiti neri e adornate ai polsi da fiori, per poi entrare insieme, strette in un abbraccio, nel Loggiato e percorrere, visibilmente emozionate, il tragitto che le separava dal tanto desiderato “sì”.Ad attenderle la sala comunale, con altare e sedie cinte di fiori nell’allestimento curato da una delle testimoni, la wedding planner Caterina Diani. «Oggi celebriamo un diritto, il diritto all’amore – queste le parole del vice sindaco Albani in apertura della funzione – sono orgogliosa di ufficializzare l’unione tra due persone che, semplicemente, si amano e si sostengono e desiderano che tutto ciò sia riconosciuto dalla collettività. L’amore è un diritto dell’uomo, lo è nel senso più vero e totale. Pertanto non c’è amore più forte o più giusto dell’altro. La nostra città, riconoscendo questo diritto, ha indubbiamente fatto un passo avanti verso una maggiore uguaglianza di tutti i cittadini».E al momento del “sì”, forte è scrosciato l’applauso di tutta la sala, dei genitori e degli amici più cari, quasi a sancire una vittoria. A portare le fedi la piccola Michela, figlia di una delle spose Maria Claudia, che ha atteso che l’unione si ufficializzasse in braccio alla mamma. Lo scambio delle fedi è stato accompagnato dalle parole della poesia “Sulmatrimonio” del poeta libanese Khali Gibran, a cui è seguita la lettura degli atti, sotto lo sguardo dolce e impaziente della bambina. Presente alla cerimonia anche una delegazione della Commissione Pari Opportunità diGiulianova. «L’amore non ha confini – ha dichiarato la presidente della Cpo giuliese Marilena Andreani – vince su tutto, pregiudizi, difficoltà e diffidenza ed oggi siamo qui a festeggiare la verità di questo sentimento». A salutare le due spose uno splendido tramonto, che ha fatto da cornice al rituale del lancio del riso all’uscita dal Loggiato, sullo scorcio unico del Belvedere di Giulianova.