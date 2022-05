Motociclista tampona un bus e finisce in ospedale: è grave

Motociclista tampona un bus e finisce in ospedale per un trauma cranico. L’incidente è successo verso le 13 a Teramo nel quartiere Piano della Lenta. D.G.S., il 31enne di Martinsicuro, in sella ad un’ Aprilia, forse non si è accorto che l’autobus, che fa servizio di trasporto pubblico tra il centro città e la frazione di Putignano, stava rallentando per affrontare la discesa: gli è piombato contro il cofano del motore a tutta velocità.

E’ stato lo stesso autista del mezzo, al momento fortunatamente vuoto, tra i primi a soccorrere il giovane centauro. Era a terra e nonostante il casco si è procurata una grossa ferita alla fronte. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini è stato assistito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Sul luogo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso. Il traffico lungo il tratto di statale 81 ha subito notevoli rallentamenti, con file che hanno raggiunto la rotonda di contrada Scapriano in direzione Teramo.