19 Marzo 2021

E’ morto all’ospedale dell'Aquila, Alessio Fallocco, il ciclista d 77 anni di Scurcola Marsicana, che martedì dell'altra settimana era stato investito sulla Tiburtina Valeria al bivio per Villa San Sebastiano. Era stato ricoverato in gravissime condizioni al reparto di terapia intensiva dell’Aquila per le molteplici fratture riportate dopo l’incidente. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Tagliacozzo, l’auto, un’Audi, avrebbe investito il ciclista facendolo volare a terra. Non sembra però che il conducente del mezzo sia stato indagato perché non è stato ritenuto responsabile del tragico episodio.

Intanto i carabinieri dopo la morte del ciclista hanno acquisito la cartella clinica per accertare le cause della morte e verificare la natura delle fratture riportate. Un'altra vittima su questa arteria statale ma pericolosa per la velocità che i mezzi raggiungono nonostante i limiti di velocità. Tra l'altro la Tiburtina Valeria che da Avezzano porta a Tagliacozzo andrebbe migliorata e allargata per evitare questi incidenti che aumentano con l'arrivo della primavera e con il primo caldo.