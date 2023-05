Ritrovato in mare corpo senza vita a Lido Riccio: si sospetta il suicidio

Nel pomeriggio è stato ritrovato un corpo senza vita nelle acque antistante il Lido Riccio di Ortona, in provincia di Chieti. Il cadavere è di una cinquantenne albanese, Mimoza Veliaj, residente a Tollo. Le indagini della Capitaneria di Porto di Ortona e dei carabinieri. Le scarpe sono state trovate in zona, metre la donna aveva i vestiti addosso. Il decesso per annegamento risale a un paio di ore prima del ritrovamento. Il personale medico del 118 ha provato a rianimarla, ma non c'era più niente da fare.

La donna è stata riconosciuta dai famigliari e hanno spiegato che era scomparsa di casa da questa mattina. La salma è stata trasportata al policlinico di Chieti per l'autopsia, ma sul corpo non state riscontrare ferite. Si fa avanti sempre più l'ipotesi del suicidio.