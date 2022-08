Astrologia, morta Claudia Maini: la signora delle stelle aveva 63 anni

E' scomparsa prematuramente all'Hospice Alba Chiara di Lanciano dove era stata ricoverata da alcuni giorni, Claudia Maini, la signora delle stelle. L'astrologa, 63 anni, era molto conosciuta in Abruzzo ed è deceduta a causa di un brutto male. Gentile, affabile, ha dato il suo buongiorno, nella sua rubrica quotidiana, AstroDelta, su Radio Delta 1, spiegando come i pianeti possono migliorare la vita delle persone.

La sua voce accogliente ed affascinante, dall'accento argentino, è rimasta nel cuore degli ascoltatori che negli ultimi anni seguivano i suoi consigli astrologici. Negli ultimi anni si è dedicata alla sua attività attraverso anche attraverso le dirette sulla sua pagina Facebook, in cui parlava dei movimenti planetari e in alcune collaborazioni sul web, per ultimo nella rubrica Bridges of light.

Aveva collaborato in passato anche con alcune emittenti televisive abruzzesi e con il nostro quotidiano, Il Messaggero, realizzando l'oroscopo del nuovo anno e i temi natali di alcuni personaggi del mondo politico e dello sport, che tanto amava. Aveva studiato nella sua città natale alla Fundación Centro Astrològico de Buenos Aires e dal 1994 si era trasferita definitivamente in Italia, dove ha vissuto per alcuni anni a Lanciano e da poco a Pescara.

Appena si è diffusa la notizia sulla sua pagina Facebook hanno scritto amici e quanti l'hanno amata e conosciuta, ricordandola per la sua bontà d'animo e per il suo altruismo. Dai canali social della radio l'ultimo struggente saluto a Claudia: «Ora stella tra le stelle, di cui ci hai raccontato per tanti anni in radio. Ciao Claudia!». La data del funerale verrà comunicata nelle prossime ore, per chi volesse rendere omaggio alla salma può farlo a partire dalle ore 8 di oggi all'Hospice di Lanciano.